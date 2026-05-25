Чехия взялась за православных: за что задержали митрополита Илариона

Полиция задержала в Чехии настоятеля храма апостолов Петра и Павла в Карловых Варах митрополита Илариона. Силовики заявили, что нашли в его машине «четыре небольших контейнера с веществом белого цвета». Однако и сам митрополит, и его представители отвергли обвинения, обратив внимание на странности в действиях стражей порядка. Политический обозреватель Александр Чаусов в своей колонке для NEWS.ru рассказал, чего добивается Прага и как Чехия превратилась в оплот русофобии в Восточной Европе.

За что задержали Илариона

Сотрудники полиции остановили машину митрополита Илариона (в миру — Григорий Алфеев) 24 мая, когда она отъехала от православного храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах. В салоне, помимо Алфеева, находился оператор.

Как сообщается в Telegram-канале самого настоятеля, два авто правоохранителей «фактически ожидали» его на дороге. После остановки они потребовали предъявить документы от обоих пассажиров, а не только от водителя, даже не сообщив ясных причин проверки.

После этого стражи порядка принялись осматривать багажник, проигнорировав личные вещи и сумки пассажиров. Спустя некоторое время полицейские сообщили, что нашли контейнеры с неизвестным белым веществом.

«Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня как для священнослужителя само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего»,— приводят в Telegram-канале слова митрополита.

Алфеев готов сотрудничать со следствием, чтобы защитить себя «всеми доступными правовыми средствами», утверждается в публикации.

Адвокат церковнослужителя Михал Пацовский обратил внимание на странный характер полицейской операции и процессуальные нарушения в ее ходе. Он полагает, что настоящей целью полиции был обыск конкретного автомобиля.

Митрополит Иларион в 2016 году Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Что известно об Иларионе

Митрополит Иларион — известная и во многом знаковая фигура в Русской православной церкви. В 2009 году он возглавил Отдел внешних церковных связей РПЦ и прослужил на этой должности до 2022-го. В дальнейшем владыку назначили главой Венгерско-Будапештской епархии. В 2024 году Синодальная библейско-богословская комиссия РПЦ во главе с ним осудила декларацию Католической церкви Fiducia supplicans — документ подразумевает возможность благословения нетрадиционных брачных союзов (движение ЛГБТ признано экстремистским в РФ, деятельность запрещена).

В июле 2024-го Иларион был отстранен от управления Будапештско-Венгерской епархией, а затем — назначен настоятелем в храм в Карловых Варах. По словам его представителей, в Чехии владыка неоднократно получал угрозы в свой адрес.

«Данному инциденту предшествовал длительный период давления на митрополита Илариона и православную общину в Карловых Варах. В последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы, в том числе угрозы физической расправы, с требованием покинуть место своего служения. Эти угрозы не выглядели обычным бытовым конфликтом. Они были политически окрашены: их авторы связывали присутствие митрополита Илариона в Карловых Варах с его российским происхождением, церковной принадлежностью и служением в храме Московского Патриархата», — говорится в Telegram-канале церковнослужителя.

Кто «заказал» Илариона

Политолог Виктор Сухотин в разговоре с NEWS.ru предположил, что случившееся с Иларионом — сознательная провокация со стороны властей Чехии, а возможно, и других западных государств. По словам эксперта, она может быть направлена на дискредитацию не только РПЦ, но и России в целом.

«Первое, что нужно понимать, — обычное чешское население не то чтобы было русофобией пронизано. Там антироссийские настроения практически целиком сосредоточены именно во властной среде. Не будем забывать, что именно Чехия и США попали в самый первый список государств, недружественных России. Некоторое время только они там и оставались», — обратил внимание эксперт.

Митрополит Иларион, 2021 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Он напомнил, что Чехию включили в список после того, как в 2021 году Прага обвинила Москву в диверсии и подрыве военных складов во Врбетице, случившихся еще в 2014-м. Тогда же Чехия выслала 19 российских дипломатов.

«В ответ мы выслали 20 сотрудников их посольства. Но до этого, еще в 2020 году, Владимир Путин и тогдашний президент Чехии Милош Земан вели вполне конструктивный диалог. Вплоть до обсуждения безвизового режима между двумя государствами», — напомнил эксперт.

Примечательно, что результаты расследования инцидента в Врбетице опровергли какую-либо причастность России. Однако в Чехии уже победило проукраинское и антироссийское лобби, полагает Сухотин. Чтобы понять, о чем идет речь, достаточно просто проследить карьерный путь нынешнего президента республики.

«Петр Павел, помимо того, что он кадровый чешский военный, проходил стажировку в Англии. Четыре года был председателем Военного комитета НАТО. Так что тут все очень показательно», — заметил Сухотин.

По словам политолога, Чехия сейчас служит «проходным двором» Восточной Европы для западных разведок. Поэтому задержание Илариона может быть инспирировано даже не самой Прагой, а центрами принятия решений в других европейских государствах. Причин может быть несколько. Самая очевидная — отвлечь внимание обывателей от трагедии в Старобельске.

«Еще раз напомню, огромное количество простых граждан этой страны, мягко говоря, не в восторге от помощи Украине и политического противостояния с Россией. А громкое дело против российского церковнослужителя „напомнит“, что РФ — это якобы „нехорошие люди“. Даже если это люди в рясах», — подчеркнул эксперт.

Второй важный момент заключается в том, что многими европейскими политиками РПЦ публично и официально расценивается как «инструмент влияния Москвы».

«Отношение к Русской церкви у них — как к инструменту влияния. Поэтому и меры против нее принимаются в том же русле. Это не идейная русофобия, а конкретная провокация со стороны чешских спецслужб. Возможно, она устроена еще и для того, чтобы сделать максимально некомфортным пребывание россиян в Чехии, потому что наших людей там сейчас достаточно много и к ним достаточно хорошее отношение со стороны рядовых чехов», — резюмировал Сухотин.

