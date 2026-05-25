В РАН назвали митрополита Илариона жертвой антироссийской кампании Запада

Власти Чехии и других стран ЕС неоднократно заявляли о необходимости противодействия пророссийским структурам и митрополит Иларион стал жертвой этой антироссийской кампании, заявил руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН религиовед Роман Лункин в комментарии РИА Новости. По его мнению, подобная провокация была лишь «делом времени».

Власти разных стран Европейского союза и, собственно, власти Чехии неоднократно заявляли, что нужно бороться с пророссийскими силами и институтами, заниматься поиском «агентов Кремля». Я думаю, что митрополит Иларион стал жертвой этой антироссийской кампании, — говорится в сообщении.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержание митрополита Илариона в Чехии было спланированной провокацией и Россия настаивает на его немедленном освобождении. Дипломат также отметила, что священнослужитель был задержан по сфабрикованному обвинению.

Ранее МИД РФ объявил, что вызовет главу чешского дипломатического представительства в Москве по поводу задержания митрополита Илариона в Карловых Варах. Посольство России подтвердило, что продолжит оказывать священнослужителю все необходимое содействие.