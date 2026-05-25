25 мая 2026 в 20:08

Стало известно, когда старшеклассники увидят новые учебники по информатике

Кравцов: единый учебник по информатике для старшеклассников появится в 2027 году

Единые государственные учебники по информатике для старшеклассников появятся в 2027 году, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Это связано с планами по включению новых изданий в федеральный перечень для десятиклассников и одиннадцатиклассников, передает пресс-служба министерства.

На 2027 год запланировано включение в федеральный перечень новых учебников по информатике для 10–11-х классов, после чего старшеклассники смогут начать по ним обучение, — сказал Кравцов.

В пресс‑службе ведомства подчеркнули, что содержание учебников будет в полной мере соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) и федеральным основным общеобразовательным программам. Это касается и федеральных рабочих программ по информатике — как базового, так и углубленного уровней.

Ранее Кравцов сообщил, что ведомство уменьшило количество учебных часов по обществознанию в школах. Новые нормы начнут действовать с 1 сентября 2027 года. В 9-м и 11-м классах на предмет отведется по одному часу в неделю, а в 10-м классе изучение обществознания увеличат до двух часов с более практико-ориентированной программой.

