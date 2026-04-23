Минпросвещения утвердило новые нормы изучения обществознания в школах Минпросвещения сократит часы изучения обществознания в школах с 2027 года

Минпросвещения России уменьшило количество учебных часов по обществознанию в школах, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. Новые нормы начнут действовать с 1 сентября 2027 года.

Мы скорректировали учебную программу, в соответствии с которой с 1 сентября 2026 года ребята получат новые единые государственные учебники. Убрали дублирование тем, которые уже есть в других предметах, а ключевые разделы обществознания сохранили и усилили, — заявил Кравцов.

Согласно документу, в 9-м и 11-м классах на предмет будет отводиться по одному часу в неделю. В 10-м классе изучение обществознания увеличат до двух часов еженедельно, при этом программа станет более практико-ориентированной.

Ранее Минпросвещения России утвердило нормативы учебной нагрузки для учеников 10–11-х классов. Согласно федеральному государственному образовательному стандарту, объем учебных часов за два года обучения составляет от 2312 до 2516 часов.

До этого эксперт Министерства просвещения РФ, ректор Шадринского государственного педагогического университета Артур Дзиов указал, что сокращение сроков обучения в школе может привести к утрате ключевых элементов образовательного и воспитательного процесса. По его оценке, действующая система обеспечивает последовательное развитие учащихся.