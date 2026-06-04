В Эстонии сделали заявление о ситуации на границе с Россией

В Эстонии сделали заявление о ситуации на границе с Россией Таро: МВД Эстонии исключило ускорение пересечения границы через Нарву

Ускорить пересечение эстонско-российской границы через пункт пропуска «Нарва-1» сейчас невозможно, заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро. По его словам, которые передает ERR, длинные очереди связаны с усиленными проверками и действующими ограничениями.

Эстонский МИД рекомендует воздержаться от поездок в Россию, а сокращение потока людей и товаров позволило бы быстрее проходить границу, добавил Таро. Кроме того, он пояснил, что особенности расположения погранпункта в Нарве не позволяют организовать ожидание внутри здания и обеспечить посетителей местами для сидения.

Таро подчеркнул, что не отвечает за организацию работы таможни и не влияет на скорость проведения досмотров. Он также отверг идею открытия дополнительных пунктов пропуска, отметив, что для этого пришлось бы перераспределять сотрудников, что могло бы ухудшить ситуацию на основном переходе.

Ранее сообщалось, что сотни людей скопились на эстонско-российской границе в Нарве, ожидая прохода иногда более суток. Заторы образуются именно на эстонской стороне из-за медленной работы местных служб, которые долго проверяют вещи, телефоны и кошельки.