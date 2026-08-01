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01 августа 2026 в 10:15

Делаю соус «Маринара» к макаронам, на пиццу и просто вместо кетчупа — повторяем бюджетно дорогой хит из магазина

Фото: D-NEWS.ru
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Беру спелые помидоры, чеснок, ароматные травы и немного томатной пасты — получается густой соус «Маринара», который легко заменяет дорогие магазинные аналоги. Он идеально подходит к макаронам, домашней пицце, мясу, рыбе и даже обычным бутербродам. Готовится из самых простых продуктов, а вкус получается насыщенным и по-настоящему томатным.

Стоит один раз приготовить — и покупать готовый соус уже вряд ли захочется.

Для приготовления понадобится: помидоры — 800 г, репчатый лук — 1 средняя головка, чеснок — 4–5 зубчиков, томатная паста — 2 ст. л. с горкой, свежая петрушка или базилик — 3–4 ст. л., сушеный орегано — 1 ч. л., сушеный тимьян — 1 ч. л., лавровый лист — 2–3 шт., соль — 2 ч. л. с горкой, сахар — 1 ч. л. с горкой, черный молотый перец — 1/2 ч. л., бальзамический уксус — 2 ч. л., оливковое масло — 3–4 ст. л.

Помидоры разрежьте пополам и натрите на крупной терке, чтобы кожица осталась в руках. Лук и чеснок мелко нарежьте. В сотейнике разогрейте оливковое масло, быстро обжарьте лук с чесноком до прозрачности, затем добавьте томатную мякоть и томатную пасту.

Накройте крышкой не полностью и варите на слабом огне около 30 минут, пока соус не станет густым. После этого добавьте зелень, лавровый лист, орегано, тимьян, соль, сахар, перец и бальзамический уксус. Проварите еще 10–15 минут, разлейте горячий соус по стерилизованным банкам или бутылкам, полностью остудите и храните только в холодильнике.

Проверено редакцией
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О. Шмырева
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