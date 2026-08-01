ВСУ уличили в стягивании резервов к границе с Россией

ВСУ уличили в стягивании резервов к границе с Россией РИА Новости: ВСУ подтягивают подкрепление в Черниговскую область

Командование Вооруженных сил Украины перебросило боевые группы 1-й отдельной бригады территориальной обороны на границу Черниговской и Брянской областей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Кроме того, туда же были переброшены подразделения 118-й механизированной бригады после прибытия из Запорожской в Сумскую области. В Министерстве обороны России эту информацию пока не комментировали.

На границу с Брянской областью переброшены боевые группы некогда элитной 1-й отдельной бригады теробороны, — сказал собеседник агентства.

Ранее группировка войск «Север» заявила об освобождении села Веровка в Харьковской области. Штурмовые подразделения 71-й гвардейской мотострелковой дивизии выбили из Веровки сводные группы ВСУ.

До этого Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что перевод роты Вооруженных сил Украины под Чернигов был попыткой заткнуть дыры на фронте. Он прокомментировал информацию о переброске военнослужащих 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в регион.