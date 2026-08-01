Иран выступил с новыми угрозами в адрес США по Ормузскому проливу

Иран выступил с новыми угрозами в адрес США по Ормузскому проливу Иран пригрозил США ужесточить меры в Ормузском проливе

Агрессивный курс Соединенных Штатов в акватории Ормузского пролива обернется ужесточением иранских ограничений на этом пути и перекрытием иных проливов и ключевых транспортных артерий, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад Бакер Золькадр. Чиновник предупредил, что за подобный сценарий расплатятся глобальная экономика, энергетические биржи и сами американские избиратели, напомнив о скачке цен на топливо в США, передает IRIB.

Продолжение морской блокады и разжигания войны со стороны американского режима приведет как к усилению ограничений в Ормузском проливе, так и к закрытию других проливов и стратегических узлов, — сказал он.

Ранее Корпус стражей Исламской революции сообщил об ударах по двум танкерам в акватории Ормузского пролива. Как заявили иранские войска, данные судна предприняли попытку следовать по неодобренному фарватеру, проигнорировав подаваемые сигналы.

Кроме того, представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что Иран перекроет Ормузский пролив для государств и организаций, которые одобрят инициативу американского президента Дональда Трампа об использовании иранских замороженных активов. Военный деятель подчеркнул, что данная инициатива главы Белого дома противоречит нормам права.