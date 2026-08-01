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01 августа 2026 в 13:11

Пьяный пассажир пытался задушить таксиста в российском регионе

В Пензе завершили расследование дела о нападении на таксиста

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Пензе завершили расследование дела о нападении пассажира на водителя такси, сообщила пресс-служба МВД по Пензенской области в Telegram-канале. По версии следствия, пьяный мужчина 1965 года рождения во время поездки оскорблял таксиста, а после требования выйти из машины схватил его за шею и начал душить, угрожая убийством.

Таксисту удалось освободиться и привлечь внимание прохожих, которые помогли остановить нападавшего. После этого водитель обратился в полицию. Тяжелых травм у него не зафиксировали.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине предъявлены обвинения по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»), которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Ранее в управлении МВД России по Астраханской области сообщили, что таксист избил пассажира молотком из-за его якобы грязной одежды. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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