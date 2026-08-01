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01 августа 2026 в 13:45

В США хотят прекращения авантюры Трампа в Иране

Daily Mail: США готовятся к последствиям тупика в Иране по вине Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kenny Holston — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Соединенные Штаты никак не могут выйти из Ирана, написала британская газета Daily Mail. Там отмечают, что Вашингтон готовится к последствиям тупика в Иране по вине президента Дональда Трампа, а конгрессмены предлагают остановить финансирование войны.

Иран терпеливо выжидает, пока мы не раскроем три своих последних карты. Вот они: когда у нас кончится топливо, когда в регионе кончится противоракетная оборона и когда в стране кончатся республиканцы. Лучший ход — покинуть игру прежде, чем любая из этих карт окажется на столе, — заявил республиканец Томас Масси.

Ранее Трамп распорядился о новых ударах по Ирану, которые запланированы на предстоящие выходные и могут растянуться на несколько дней. Американский лидер в беседах с приближенными неоднократно высказывал разочарование по поводу заключенного с Тегераном меморандума, считая его лишенным смысла.

До этого сообщалось, что Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном при условии, что Тегеран согласится на прекращение огня. По словам источника, именно остановка военных действий явилась отправной точкой для любых обсуждений.

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