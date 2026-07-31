Разбиваю яйцо в кефир — жарю оладьи-пышнульки на завтрак: мягкие, пористые и ни грамма дрожжей

Беру яйцо, кефир и муку — и за 10 минут жарю оладьи-пышнульки на завтрак. Никаких дрожжей, никакого долгого ожидания, а результат — мягкие, пористые, словно облачко, блинчики, которые тают во рту. Этот рецепт спасёт, когда хочется чего-то сытного и домашнего, а времени в обрез. Оладьи получаются с золотистой корочкой, внутри — воздушные, с множеством дырочек, и прекрасно впитывают сметану или варенье.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан кефира (жирность любая), 1 крупное яйцо, 1,5 стакана муки, 0,5 ч. л. соды, 1 ст. л. сахара, щепотка соли, растительное масло для жарки. В глубокой миске разбейте яйцо, добавьте сахар и соль, взбейте венчиком до лёгкой пены. Влейте кефир, перемешайте. Всыпьте муку и соду (не гасите — кефир сделает это сам), замесите тесто консистенции густой сметаны. Дайте постоять 5 минут, чтобы сода сработала. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи, жарьте с каждой стороны по 2–3 минуты до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной, мёдом или джемом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже опробовала этот рецепт на своей семье. Даже те, кто обычно равнодушен к выпечке, съедали по три порции и просили добавки. Кстати, вместо сахара можно добавить мелко тёртый кабачок или яблоко — получится совсем другая, но тоже вкусная история. Находка, а не рецепт!