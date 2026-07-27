Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

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Подкормка для огурцов в конце июля и начале августа: проверенные советы и рецепты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Конец июля и начало августа — самый активный период плодоношения огурцов. Чтобы растения не истощались и продолжали радовать сочными плодами, им необходима правильная подкормка. Разберемся, чем удобрить огурцы в разгар лета, какие составы выбрать и как их правильно применять.

Почему важно подкармливать огурцы в июле?

Середина лета — пик нагрузки на огуречные кусты. Все ресурсы уходят на налив зеленцов и формирование новых завязей. Если вовремя не восполнить дефицит элементов, растение начнет сигналить о проблемах:

листовая пластина желтеет и сохнет по краям;

число пустоцветов растет, а завязей — падает;

плоды мельчают, появляется неприятная горечь, мякоть становится рыхлой и водянистой.

Грамотно подобранная «диета» в этот период не только исправляет дефициты, но и омолаживает плети, отодвигая естественное старение куста. Следовательно, вы будете собирать урожай более долгий период.

Чем подкормить огурцы: лучшие варианты

Все удобрения для огурцов можно условно разделить на несколько классов, у каждого будут свои плюсы и минусы. Рассказываем подробно о каждом.

1. Органические удобрения

Органика действует мягко, улучшает структуру почвы и дает комплекс микроэлементов. Вот проверенные рецепты:

настой коровяка, разведенный в пропорции 1:10, — основной источник легкодоступного азота, который нужен для наращивания новой листвы и побегов, но в разгар лета его дозируют аккуратно;

куриный помет (пропорция 1:15) — здесь уже преобладают фосфор и калий, что важно для корневой системы и сладости плодов; его настаивают 2–3 дня;

травяной «чай» из крапивы, одуванчика или окопника — бродит 5–7 дней, после разведения (1:10) отлично восполняет азот и углерод, к тому же отпугивает некоторых вредителей.

Подкормка для огурцов в конце июля и начале августа Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

2. Минеральные удобрения

«Минералка» действует быстро и точечно. Если органика запаздывает, используйте эти варианты:

калийная селитра — 15–20 г на ведро воды: калий отвечает за насыщенный вкус и хруст, а азот в нитратной форме мгновенно усваивается;

суперфосфат (экстракт) — 30 г на 10 л: фосфор усиливает ветвление и поддерживает непрерывное цветение, его лучше растворять в горячей воде;

сульфат магния — 10 г на ведро: магний входит в состав хлорофилла, поэтому такая подкормка спасает листья от межжилкового хлороза.

3. Народные средства

Эти рецепты выручают, когда под рукой нет специализированных смесей:

зольный настой — стакан золы залейте 10 л воды, настаивайте сутки: это готовый калийно-кальциевый коктейль, который также раскисляет почву;

дрожжевой раствор — 10 г сухих дрожжей + 2 ложки сахара на ведро теплой воды, через 2 часа брожения поливайте под корень: дрожжи активизируют почвенную микрофлору, улучшая усвоение питания;

опрыскивание борной кислотой — 1 г на литр воды: бор стимулирует образование завязей даже в жаркую погоду и предотвращает опадение цветков.

Как правильно вносить подкормки?

Чтобы подкормка принесла пользу, а не вред, соблюдайте несложные правила:

всегда проливайте грядки чистой водой до внесения жидких составов — это убережет молодые корешки от ожога;

внекорневые обработки (по листу) планируйте на раннее утро или вечер, когда солнце неактивно, иначе ожоги обеспечены;

чередуйте «корни» и «листья»: например, один полив — органика, следующий — опрыскивание микроэлементами, так усвоение будет максимально полным;

при похолодании сократите поливы под корень, а внекорневые, наоборот, сделайте более частыми — через лист питание впитывается быстрее.

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Чего избегать при подкормке огурцов?

Перечислим главные ошибки, которые сводят на нет все усилия:

перекорм азотом — вызывает «жирование» (мощные плети, но мало плодов), поэтому в июле долю азота снижают;

применение удобрений с хлором (хлористый калий) — огурец крайне чувствителен к этому элементу, он угнетает корни;

использование ледяной воды из скважины — температурный шок провоцирует сброс завязей, вода должна быть отстоянной и прогретой;

превышение дозировки в надежде на «суперурожай» — лучше недокормить, чем перекормить, иначе страдает вкус и лежкость.

Теперь вы знаете, чем подкормить огурцы в конце июля и начале августа для обильного урожая. Выбирайте подходящий вариант, соблюдайте дозировки, и ваши огурцы будут сочными и хрустящими до конца сезона!

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