Как избавиться от тли и клещей на растениях — проверенные методы борьбы

Семья и жизнь

Как избавиться от тли и клещей на растениях — проверенные методы борьбы

Как избавиться от тли и клещей на растениях — проверенные методы борьбы

Жаркая погода радует некоторые регионы России уже много дней, однако это одновременно означает, что на участке, помимо урожая, хозяйничают и непрошеные гости. Тля, паутинный клещ, прожорливые гусеницы или слизни способны превратить цветущие деревья и зеленые грядки в чахлые остатки за рекордные сроки. Чтобы не остаться без урожая, важно действовать на опережение и четко знать, какие инструменты дают результат.

В этой статье мы разберем и народные хитрости, и достижения химической промышленности. Наша цель — помочь вам подобрать тот самый способ, который подойдет именно для вашего участка. Поехали!

Тля: как остановить полчища насекомых быстро и без вреда для растений

Тля — настоящий бич для дачных культур. Эти крошечные создания буквально высасывают жизненные соки из листьев, деформируя их и провоцируя вспышки грибка. В зоне особого риска — яблони, розы, капуста и огурцы.

Если вы не хотите применять агрессивную «химию», обратите внимание на подручные средства, которые есть в каждом доме. Вот проверенные рецепты:

Мыльная эмульсия. На литр теплой воды берется пара столовых ложек тертого хозяйственного мыла. Раствор создает на листьях липкую пленку, которая перекрывает насекомым доступ кислорода.

Древесная зола. В ведре воды (10 л) размешивают 2 стакана золы. Чтобы смесь лучше прилипала, обязательно добавьте мыльную стружку. Перед использованием убедитесь, что в жидкости нет угольных комочков.

Острый чесночный настой. Раздавите 100 г зубчиков чеснока, залейте литром воды (комнатной температуры) и дайте постоять около 5 часов. После фильтрации добавьте мыло и опрыскивайте посадки с интервалом в 5 суток.

Луковая шелуха или кашица. Измельчите луковицу, залейте литром крутого кипятка и оставьте до утра. Процедите, добавьте мыльный компонент. Обработки повторяют каждые 5 дней.

Табачная вытяжка. Заварите 70 г сухого табака в литре кипящей воды и дайте настояться сутки. Процедите и смешайте с мылом. Важное предупреждение: такой настой нельзя использовать за неделю до снятия плодов.

Как избавиться от тли и клещей на растениях Фото: Shutterstock/FOTODOM

Важные нюансы при работе с народными рецептами:

Прежде чем опрыскивать все посадки, протестируйте состав на паре листьев, чтобы убедиться в отсутствии ожогов. Избегайте обработок в полуденный зной и под прямыми солнечными лучами. Для стойкого эффекта чередуйте разные составы, чтобы у вредителей не вырабатывался иммунитет. Деревья лучше опрыскивать на заре или после заката, выбирая сухой безветренный день.

Паутинный клещ: как заметить угрозу и спасти урожай

Эти микроскопические вампиры оставляют на листве характерные светлые проколы и тончайшую паутину. Больше всего от них страдают огурцы, томаты, кусты клубники и смородины.

Как только заметили первые признаки увядания и паутинку, беритесь за дело. На начальных этапах отлично работают:

Чесночный настой — действует как экстренная помощь против взрослых особей.

Мыльно-спиртовой раствор. Он убивает активных клещей, но не воздействует на отложенные яйца, поэтому процедуру нужно повторять каждую неделю.

Настой календулы. Залейте 100 г свежих цветков кипятком, дайте настояться ночь, добавьте мыло. Тщательно опрыскивайте листья с обеих сторон раз в 4–5 дней.

Отвар полыни. Это мощный природный инсектицид. 400 г свежей травы залейте холодной водой, варите 15–20 минут. После остывания и процеживания разбавьте водой (1:2) и влейте ложку жидкого мыла. Используйте для опрыскивания раз в неделю или проливайте землю против личинок.

Настой одуванчика. Мягкое средство, которое подходит даже для клубники и капусты. 300 г свежих листьев с корнями залейте литром чуть теплой воды, настаивайте 4 часа, процедите и добавьте мыло. Используйте сразу.

Секреты эффективной обработки от клеща:

Выходите на «охоту» рано утром или вечером, в сухую погоду без ветра. Если прошел дождь, процедуру нужно повторить. Чтобы избавиться от клеща надолго, комбинируйте методы и меняйте препараты — это не даст им адаптироваться.

Как избавиться от тли и клещей на дачном участке: эффективные методы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Капустный десант: как прогнать белянок, слизней и мух

Капуста — лакомый кусочек для белокрылок, тли, слизней и совок. Если упустить момент, кочаны превратятся в решето. Для того чтобы избавиться от вредителей, можно применить несколько народных средств:

Зольный душ. Опыление листьев капусты золой по утренней росе — старый и верный способ.

Горчичный раствор. Разведите 100 г сухой горчицы в ведре горячей воды, дайте настояться пару часов и опрыскивайте грядки раз в 7 дней.

Уксусная обработка. Смешайте стакан 9%-ного уксуса с 10 л воды. Опрыскивайте листья сверху и снизу не чаще раза в неделю. В жару этот метод опасен ожогами!

Пивные ловушки для слизней. Вкопайте в землю стаканчики или обрезанные бутылки так, чтобы края возвышались над грунтом. Налейте темного пива или кваса — слизни сползутся на запах и утонут. Меняйте приманку раз в два дня, устанавливайте вечером.

Дрожжевая приманка. Смешайте по чайной ложке сахара и сухих дрожжей со стаканом теплой воды, дайте перебродить пару часов и используйте по аналогии с пивной ловушкой.

Укрытия из листьев. Вечером разложите на грядке капустные или лопуховые листья, а утром просто соберите и уничтожьте спрятавшихся под ними слизней.

Клубника: защищаем ягоды от долгоносика и клеща

Земляничный клещ, долгоносик и личинки хруща — главные враги сладкой ягоды. Они поражают бутоны, листья и корневую систему.

В ход идут такие народные методы:

Нашатырь. Добавьте 2 столовые ложки нашатырного спирта в ведро с водой и используйте для полива под корень.

Крепкий настой полыни или табака. Опрыскивание дает отличный результат.

Главное правило: сначала проведите санитарную обрезку старых листьев и удалите все сорняки, только потом приступайте к обработкам.

Важные нюансы при работе с народными рецептами Фото: Shutterstock/FOTODOM

Огурцы: как уберечь плети от белокрылки и трипсов

В теплицах и на открытых грядках огурцы часто атакуют белокрылка, паутинный клещ, тля и трипсы. Особенно бурно они размножаются в парниковом микроклимате.

Попробуйте эти спасительные составы:

Чесночно-йодный коктейль. Измельчите несколько головок чеснока в блендере, залейте литром воды и настаивайте 8 часов. Процедите и добавьте 10 капель йода. Обрабатывайте растения строго раз в неделю — более частое использование сожжет нежную листву.

Зольно-мыльный раствор. В 10-литровое ведро воды высыпьте 2 стакана чистой (без углей) золы, оставьте на 12 часов, процедите и добавьте мыло для прилипания. Применяйте еженедельно.

Профилактика — залог здоровья огурцов: не загущайте посадки, обеспечьте проветривание теплиц и обязательно мульчируйте землю. Это снизит риск появления вредителей в разы.

Ранее мы рассказывали, почему до 1 декабря нужно поставить на учет теплицы и иные постройки на вашем участке.