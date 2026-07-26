Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

В разгар овощного сезона кабачки появляются на кухне чуть ли не каждый день. Но что делать, если надоели обычные тушеные кружочки? Оказывается, из этого доступного овоща можно приготовить полноценные горячие блюда, которые по вкусу не уступают ресторанным. В 100 граммах свежего кабачка содержится всего 24 килокалории, а также есть магний, калий и витамин С. Так что это незаменимый продукт в летнем рационе! Мы подобрали три рецепта, которые доказывают: горячие блюда из кабачков на скорую руку выходят не только полезными, но и невероятно вкусными.

Воздушные кабачковые котлеты с зеленым луком

Это блюдо — отличная альтернатива привычным мясным изделиям. Котлеты получаются нежными внутри, с аппетитной румяной коркой, а зеленый лук добавляет свежую нотку. Готовятся они на удивление быстро — ровно столько, сколько нужно, чтобы снять пробу.

Ингредиенты:

кабачок — 500 г (берите молодой, с мягкой кожицей);

яйца — 2 штуки (около 100 г);

мука (пшеничная или кукурузная) — 100 г;

перья зеленого лука — 30 г (небольшой пучок);

соль и черный перец — ориентируйтесь на свой вкус;

рафинированное масло для жарки — 30 г.

Процесс приготовления шаг за шагом:

Измельчите кабачок на терке с крупными ячейками. Присыпьте солью и оставьте постоять 5 минут — за это время выйдет лишняя жидкость, которую нужно аккуратно слить. Нарежьте зеленый лук как можно мельче. Соедините его с кабачком, добавьте яйца и просеянную муку. Добейтесь, чтобы консистенция напоминала густое тесто — оно не должно растекаться по сковороде. Разогрейте масло на среднем огне. Кладите массу столовой ложкой, формируя плоские круглые котлетки. Обжаривайте их до появления насыщенного золотистого цвета с обеих сторон. Выложите готовые изделия на бумажные салфетки — так стечет лишний жир, а корка останется хрустящей.

Ценность и полезные качества:

Калорийность: ориентировочно 85–92 ккал на 100 граммов.

Чем полезно: благодаря клетчатке блюдо мягко очищает кишечник, а лук снабжает тело фитонцидами, которые укрепляют защитные силы организма.

Суп-пюре из кабачков с имбирем и йогуртом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Суп-пюре из кабачков с имбирем и йогуртом

Суп-пюре из кабачков точно удивит своей легкостью и необычным вкусом. Имбирь придает легкую пикантность, йогурт добавляет бархатистость, а кабачок делает основу мягкой и шелковистой. Такой суп одинаково хорош как в горячем виде, так и в слегка охлажденном.

Ингредиенты:

кабачки — 3 штуки (примерно 600 г);

репчатый лук — 1 головка (около 100 г);

зеленое яблоко кислых сортов — 1 штука (150 г);

овощной бульон или простая вода — 500 мл;

натуральный йогурт (без добавок) — 50 г;

оливковое масло — 20 г;

свежий корень имбиря (тертый) — 10 г;

соль, белый перец — по вкусу.

Пошаговое руководство:

Мелко порубите лук и обжарьте его в кастрюле на оливковом масле до мягкости (около 3 минут). Нарежьте кабачки крупными кубиками, яблоко — дольками (кожуру не счищайте, удалите только серединку). Отправьте их к луку, добавьте тертый имбирь и прогревайте на огне еще 2–3 минуты. Залейте все горячим бульоном или крутым кипятком, приправьте солью и перцем. Варите под крышкой на маленьком огне 10 минут, пока кабачок не станет совершенно мягким. Снимите кастрюлю с огня, влейте йогурт и тщательно пробейте массу погружным блендером до однородной консистенции. Для идеальной гладкости можете перетереть суп через металлическое сито.

Энергетическая ценность и свойства:

Калорийность: около 31–37 ккал на 100 г.

Польза: имбирь ускоряет обмен веществ, а йогурт нормализует микрофлору желудочно-кишечного тракта.

Кабачковая «лапша» с яичным кремом и сыром Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Кабачковая «лапша» с яичным кремом и сыром

Это авторская версия знаменитого итальянского блюда, в которой вместо бекона выступают тонкие полоски кабачка, обжаренные до румяности. Они придают блюду необычную текстуру и делают его по-настоящему сытным даже без мяса.

Ингредиенты:

цукини — 2 штуки (400 г);

длинные макароны (спагетти или лингвини) — 200 г;

яйца — 2 штуки (100 г);

сыр твердый (пармезан, пекорино или подобный) — 50 г;

масло оливковое — 20 г;

крупная соль и свежемолотый перец — по предпочтениям.

Как приготовить от начала до конца:

Нарежьте цукини вдоль на тончайшие ленты при помощи овощечистки или острого ножа. Старайтесь, чтобы полоски были одинаковой ширины — так они равномерно прожарятся. В сковороде с толстым дном нагрейте оливковое масло. Выложите полоски цукини и обжаривайте их, помешивая, 5–6 минут, пока они не станут золотистыми и чуть хрустящими. После этого временно отложите их в тарелку. Отварите пасту в большом объеме подсоленной воды строго до состояния аль денте (следуйте инструкции на коробке). В отдельной емкости взбейте яйца с тертым на мелкой терке сыром и большим количеством перца. Чтобы яйца не схватились комками, влейте в эту смесь пару ложек горячей воды от макарон — это создаст защитную эмульсию. Слейте воду со спагетти (одну кружку жидкости оставьте для корректировки). Переместите пасту в сковороду к цукини, быстро соедините, затем введите яично-сырную смесь и немедленно вымешивайте, пока соус не станет кремовым. При необходимости долейте немного сохраненной воды из-под пасты.

Калорийность и полезные нюансы:

Калорийность: примерно 172–198 ккал на 100 г.

Полезный эффект: сочетание сложных углеводов и растительной клетчатки дает длительную энергию без тяжести в желудке, а сыр поставляет организму легкоусвояемый белок.

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