Забыла о простой засолке — готовлю сало по-китайски с имбирем и специями. Сочное, ароматное и без лишней возни

Забыла о простой засолке — готовлю сало по-китайски с имбирем и специями. Сочное, ароматное и без лишней возни

Беру свиную грудинку, сахар, соевый соус, имбирь, чеснок и специи — карамелизую сахар, обжариваю с овощами, добавляю соусы и тушу, затем довожу на пару до нежности.

Получается обалденная вкуснятина: сало тает во рту, с карамельной корочкой, сочным мясом и пряным, кисло-сладким соусом — идеально к рису, овощам или как закуска. Этот рецепт выручает, когда хочется чего-то нового и необычного.

Для приготовления вам понадобится: 800 г свиной грудинки или беконного края со шкуркой, 3 ст. ложки сахара, 50 мл воды (для карамели), 400–500 мл воды (для тушения), 1 луковица, 4–5 см корня имбиря, 5–7 зубчиков чеснока, 2–3 сушеных перца чили, 6–7 ст. ложек соевого соуса, 3 ст. ложки рисового или яблочного уксуса, 2 ст. ложки сладкого острого соуса, 1 звездочка бадьяна. Карамелизуйте сахар с водой, добавьте лук, имбирь, чеснок и чили, обжарьте. Выложите мясо, добавьте соусы и воду, тушите 1,5 часа. Затем пропарьте 1 час, охладите и нарежьте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила это сало — даже те, кто не любит свинину, просили добавки! Карамельная корочка и пряный соус делают его невероятно вкусным. Кстати, вместо рисового уксуса можно взять яблочный.