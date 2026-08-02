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02 августа 2026 в 06:00

Россиянам рассказали, какие акции стоит покупать для инвестиций

Доцент Щербаченко посоветовал начать покупку акций с высокими дивидендами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Начинать инвестировать стоит с покупки акций с высокими дивидендами, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, путь от новичка до начинающего специалиста можно пройти за шесть месяцев.

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ способствует удешевлению денег в экономике. Старые облигации федерального займа с высоким фиксированным купоном начинают приносить больше, чем новые выпуски или банковские вклады. Спрос на них растет, а цены увеличиваются. Облигации, включая ОФЗ и корпоративные, дают возможность получить стабильный доход при низком риске. Смотрите на акции, которые растут в течение всего года. Также стоит обратить внимание на компании, которые регулярно платят высокие дивиденды, — поделился Щербаченко.

Он посоветовал начинать инвестиции с небольшой суммы — 10–15 тыс. рублей, так как это поможет потренироваться. По словам доцента, если есть возможность, лучше ежемесячно добавлять по 5–10 тыс. рублей. Также специалист отметил, что следует покупать акции, которые сильно упали в цене, чтобы снизить среднюю стоимость активов.

Изучайте аналитику компании. Однако не доверяйте на слово каждому эксперту, который что-то рекомендует в интернете: «Купи это, получишь доходность 45%». Сами анализируйте информацию, отчеты, санкции и смотрите, как реагирует рынок. Через три — шесть месяцев вы пройдете путь от новичка до начинающего эксперта, — заключил Щербаченко.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков порекомендовал россиянам инвестировать в подешевевшее жилье. Он также отметил, что фондовый рынок значительно просел, поэтому стоит рассмотреть и вложения в ценные бумаги.

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