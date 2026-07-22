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22 июля 2026 в 09:22

В Госдуме дали россиянам совет для хорошего заработка

Депутат Аксаков посоветовал россиянам вложиться в подешевевшее жилье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россиянам следует вложиться в жилье, которое в последнее заметно подешевело, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, которые приводит Telegram-канал «Вы слушали», также серьезно просел фондовый рынок, потому можно вложиться и в ценные бумаги.

Сейчас жилье очень здорово подешевело. Я слышал голоса инвесторов о том, что самое время вложиться в стоимость жилья. Фондовый рынок очень здорово просел в последнее время. Сейчас самое время скупать ценные бумаги на рынке, потому что через некоторое время он может здорово скакнуть. Можно будет хорошо заработать на этом, — поделился Аксаков.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным заявлял, что объем ежегодных инвестиций граждан в жилье составляет 15-16 трлн рублей. Зампред правительства подтвердил эту оценку, уточнив, что вложения составляют 16 трлн рублей в год. Речь идет как о средствах, полученных по ипотечным программам, так и о собственных деньгах россиян на покупку жилья.

Россия
Анатолий Аксаков
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