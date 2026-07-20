В Госдуме назвали ошибкой льготную ипотеку под 8%

Программа льготной ипотеки под 8% для всех желающих оформить кредит была ошибочной, заявил на пресс-конференции глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, которые передает РБК, такие меры поддержки приводят к росту процентных ставок для массового заемщика. Я считаю, что льготная программа, которая была связана с 8%, причем для всех желающих взять льготный ипотечный кредит, была ошибкой. Поскольку любые льготные программы, особенно по ипотеке, <...> приводят к увеличению процентов для массового заемщика, — сказал он.

Семейная (льготная) ипотека начала действовать в 2018 году. В 2021 году программу продлили до 1 июля 2024 года, а по итогам 2023-го вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал ее самой востребованной и масштабной среди действующих мер поддержки. Летом 2024 года стало известно о продлении семейной ипотеки со ставкой 6% до 2030 года.

Ранее сообщалось, что Тува, Ямало-Ненецкий автономный округ и Якутия стали лидерами рейтинга регионов России по развитию ипотеки. Исследование показало, что после двух лет снижения активности рынок жилищного кредитования вновь начал расти.