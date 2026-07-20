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20 июля 2026 в 00:41

Названы регионы России с самым активным ростом ипотеки

Тува, ЯНАО и Якутия стали лидерами по развитию ипотеки в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Тува, Ямало-Ненецкий автономный округ и Якутия стали лидерами рейтинга регионов России по развитию ипотеки, передает РИА Новости. Исследование показало, что после двух лет снижения активности рынок жилищного кредитования вновь начал расти.

Тува в четвертый раз подряд заняла первое место, несмотря на сокращение выдачи ипотеки на 17,7%, отметили в источнике. По данным исследования, в регионе на тысячу экономически активных жителей пришлось около 26 ипотечных кредитов за год, что значительно превышает средний показатель по стране.

Всего в январе-мае 2026 года в России выдали более 389 тыс. ипотечных кредитов, а объем рынка составил 1,73 трлн рублей. Среди регионов с наименьшими показателями оказались Ингушетия, Дагестан и Чечня.

Ранее первый зампред комитета российского парламента по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил журналистам, что депутаты Госдумы готовят законопроект о регулировании долгосрочной наследуемой аренды жилья со ставкой ниже рыночной. Он напомнил, что подобная аренда существует во многих странах и когда-то была в России.

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Россия
Тува
ЯНАО
Якутия
ипотеки
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