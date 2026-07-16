Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Дачный сезон в разгаре, и почти у каждого садовода на участке стоят банька, сарай, теплица или гараж. С 2026 года порядок учета таких построек изменился, и незнание новых правил может обернуться доначисленным налогом или штрафом. Разбираемся, как регистрировать хозпостройки в Росреестре, кому положена льгота на хозпостройку до 50 кв. м, как будет проходить учет теплиц и хозпостроек в 2026 году и почему с их оформлением лучше не тянуть до зимы.

Какие хозпостройки нужно регистрировать, а какие — нет

Ключевой критерий здесь — не название постройки, а ее связь с землей. Закон делит все объекты на капитальные и некапитальные постройки, и именно от этого зависит необходимость регистрации.

Прямой обязанности регистрировать баню, сарай или теплицу закон не устанавливает — собственник сам решает, ставить ли такой объект на учет в ЕГРН. А вот жилые и садовые дома, а также капитальные гаражи регистрировать обязательно, и именно на этом строится дачная амнистия в 2026-м с регистрацией построек: разница в том, что дом и гараж прямо отнесены к объектам кадастрового учета, а баня или теплица попадают в реестр только по желанию владельца или при оформлении сделки.

Чтобы разобраться в терминах, посмотрите на такой список:

Капитальные постройки — объекты с заглубленным фундаментом, прочно связанные с землей: жилой дом, садовый дом, гараж с фундаментом, а также баня, сарай или теплица, если у них есть капитальное основание.

Некапитальные постройки — бытовки, теплицы без фундамента, навесы, беседки, легкие летние кухоньки, которые можно перенести без разрушения.

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога Фото: Shutterstock/FOTODOM

Погреба и сооружения, входящие в состав жилого или садового дома, как отдельные хозпостройки не принимаются во внимание.

Объекты инженерной инфраструктуры СНТ — подстанции, линии электропередачи, водопроводы — регистрации не требуют при соблюдении установленных параметров.

С 1 сентября 2025 года понятие хозяйственной постройки закрепили законодательно: к таким объектам отнесли сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, летние кухни и колодцы, возведенные для бытовых нужд на садовом участке. Это устранило прежние споры о том, что именно считать хозпостройкой.

Дачная амнистия продлена до 1 марта 2026 года

Дачная амнистия действует с 2006 года и позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права почти на 14 млн объектов. Механизм прост: для регистрации права достаточно технического плана и документа на землю, без разрешений на строительство.

Дачная амнистия в 2026-м с регистрацией построек проходит по обновленным правилам: упрощенный порядок для жилых и садовых домов продлен до 1 марта 2031 года. Но с 1 марта 2026 года прекращается автоматическое упрощенное оформление хозпостроек без уведомления о строительстве — теперь приоритет у объектов, оформленных с уведомлением. То есть амнистия для домов работает еще долго, а окно упрощенной регистрации бани, сарая или теплицы по старым правилам закрывается раньше.

Отдельно с 1 марта 2026 года в Земельный кодекс добавили главу о видах разрешенного использования участков. Но виды, установленные до этой даты, сохраняют силу — автоматического переоформления закон не требует.

Льгота 50 кв. м: как не платить налог на одну постройку

Многие переживают, что после регистрации теплицы или бани на них сразу начнут начислять налог. На деле работает льгота на хозпостройку до 50 кв. м, и вот ее условия:

Налогом облагаются только постройки, сведения о которых есть в ЕГРН или переданы из БТИ; если объект не зарегистрирован и не капитальный, налог не начисляется вовсе.

Если хозпостройка внесена в ЕГРН, но ее площадь не превышает 50 кв. м, налог с нее не взимается.

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога Фото: Shutterstock/FOTODOM

Льгота действует только на одну постройку в пределах страны, и главное условие — она не используется в предпринимательской деятельности.

Муниципалитеты вправе расширить льготу, например распространить ее на несколько объектов.

Учет теплиц и хозпостроек в 2026 году устроен так: если у вас баня площадью 45 кв. м и сарай 20 кв. м, льготу можно применить лишь к одному объекту — придется выбрать. Если постройка превышает лимит, налог на баню, сарай или теплицу в 2026-м считают по кадастровой стоимости, ставка обычно до 0,5% для построек свыше 50 кв. м.

Что будет, если не зарегистрировать капитальную постройку

Формальной обязанности регистрировать баню или сарай нет, но проблемы возникают, если объект построен с нарушениями или его находят дроны и спутники, которые сейчас активно используют для контроля за землей. Последствия таковы:

По статье 222 ГК РФ самовольную постройку могут обязать снести за счет собственника, если она нарушает нормы или права соседей.

Налоговая вправе начислить платежи задним числом за все годы фактического существования незарегистрированного объекта.

Штраф за незарегистрированную постройку в 2026 году, например на баню, возведенную без нужных разрешений, — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей для физлиц по статье 9.5 КоАП РФ.

С 2026 года введена отдельная ответственность за неправильное оформление и использование участков: штраф — 1–1,5% от кадастровой стоимости, минимум — 5 тыс. рублей для граждан, по федеральным законам № 307-ФЗ и № 487-ФЗ.

При систематическом игнорировании предписаний суд вправе изъять участок по пункту 3 статьи 222 ГК РФ.

Снести своими руками баню, в которую вложены годы труда, — риск куда неприятнее, чем один раз потратить время на оформление документов.

Как подать документы на регистрацию хозпостроек через Росреестр

Знать, как регистрировать хозпостройки в Росреестре, полезно каждому, у кого на участке стоят капитальные строения. Порядок такой:

Дачная амнистия продлена до 1 марта 2026 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обратитесь к кадастровому инженеру для подготовки технического плана постройки. Получите техплан — на диске для МФЦ либо электронно через личный кабинет на сайте Росреестра. Подготовьте документы на землю: выписку из ЕГРН, свидетельство о праве или договор. Подайте пакет лично через МФЦ с техпланом на носителе либо электронно через «Госуслуги». Оплатите госпошлину: около 2000 рублей через МФЦ; при электронной подаче через «Госуслуги» действует скидка 30%, то есть порядка 1400 рублей. Дождитесь решения: семь рабочих дней — через МФЦ, 3–5 дней — при электронной подаче. Получите выписку из ЕГРН с кадастровым номером и зарегистрированным правом.

Важный нюанс: с 2026 года СНТ подают документы на регистрацию только электронно, через «Госуслуги» или специальные сервисы, а частные садоводы по-прежнему могут обращаться лично через МФЦ. Теперь, зная, как регистрировать хозпостройки в Росреестре, вы можете не бояться проверок или штрафов.

Сроки: почему важно успеть до декабря 2026 года

1 декабря — крайний срок уплаты имущественных налогов для физлиц, включая налог на имущество, земельный и транспортный. Уведомление ФНС направит не позднее 1 ноября 2026 года через личный кабинет или почту, рассчитывая налог по данным ЕГРН на момент формирования базы.

Если вы хотите применить льготу на хозпостройку до 50 кв. м уже за 2026 год, сведения о постройке и заявление на льготу должны попасть в налоговую заранее, а не перед самым декабрьским платежом. За просрочку уплаты начисляют штраф 20% или 40% от недоимки плюс пени по ставке 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день задержки.

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учтите и то, что льготы по налогу на имущество не применяются автоматически — их нужно заявлять самостоятельно с подтверждающими документами. Если собственник ничего не оформил, система по умолчанию считает, что он согласен платить полный налог, даже имея право на скидку.

Чем раньше вы разберетесь, какие постройки капитальные, оформите документы через МФЦ или «Госуслуги» и подадите заявление на льготу, тем спокойнее пройдет декабрь. Откладывать регистрацию бани или теплицы на последний момент — значит рисковать штрафом и переплатой, которую потом придется оспаривать через налоговую.

Чем раньше вы разберетесь, какие постройки капитальные, оформите документы через МФЦ или «Госуслуги» и подадите заявление на льготу, тем спокойнее пройдет декабрь. Дачная амнистия — 2026 и своевременная регистрация построек дает возможность сделать это без лишней бюрократии, поэтому откладывать регистрацию бани или теплицы на последний момент — значит рисковать штрафом и переплатой, которую потом придется оспаривать через налоговую.

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