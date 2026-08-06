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06 августа 2026 в 10:24

Лантратова раскрыла детали возвращения жителей Курской области с Украины

Лантратова заявила, что с 2024 года в Россию вернули 170 жителей Курской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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С 2024 года аппарат уполномоченного по правам человека в России совместно с Минобороны и другими федеральными ведомствами добился возвращения на родину 170 жителей Курской области, находившихся на Украине, заявила омбудсмен Яна Лантратова в разговоре с РИА Новости. По ее словам, сразу после вторжения ВСУ одной из наиболее острых гуманитарных проблем стала утрата связи с мирными гражданами.

Вместе с Министерством обороны России, другими федеральными органами власти и всеми, кто участвовал в этой непростой работе, нам удалось вернуть домой 170 жителей Курской области. В 2024 году были возвращены 46 человек, в 2025 — 107, в этом году — еще 17, — сообщила Лантратова.

Она добавила, что возвращение насильственно удерживаемых россиян стало для ее команды приоритетным направлением. Омбудсмен также напомнила, что 27 июня в Россию вернулись еще пятеро жителей региона, судьба которых долгое время оставалась неизвестной, и сейчас они уже воссоединились с близкими.

Ранее уполномоченный по правам человека в России сообщила, что судьба 302 жителей приграничных районов Курской области остается неизвестной спустя два года после вторжения ВСУ в регион. Поиск людей, с которыми была потеряна связь в первые дни боевых действий, с самого начала стал одной из наиболее сложных задач. ВСУ начали массированную атаку на Курскую область 6 августа 2024 года.

Россия
Курская область
Украина
Яна Лантратова
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