Адвокат ответил, что грозит Вайкуле за слова о готовности воевать против РФ

Латвийскую певицу Лайму Вайкуле могут внести в список террористов и экстремистов, а также заочно арестовать после слов о готовности воевать против России, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, во многом это решение будет зависеть от инициативы отечественных общественников.

Я думаю, очень высока вероятность, что Вайкуле внесут в список террористов и экстремистов. Сейчас это зависит от активности блогеров и общественников. Нужен повод, чтобы начали анализировать ее высказывания, и она его в очередной раз дала. Я думаю, что раньше до Вайкуле не доходили руки, потому что она давно не в России. Она уже совсем не наш продукт: ее песни не ротируются на радио, клипы не крутят, никто ее не смотрит. Вайкуле воспринимается как общественная фигура, а не как реальный музыкант. Сейчас, если она наговорила очередную порцию плохих вещей, все это может быть квалифицировано и как терроризм, и как экстремизм. Ей могут дать заочный срок, — сказал Бенхин.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что Вайкуле проявила свою истинную сущность, заявив о готовности взять в руки автомат и отправиться на войну против России. По его мнению, певица поддерживает антироссийскую позицию Запада и зарабатывает на этом.