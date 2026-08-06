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06 августа 2026 в 12:04

Стало известно, куда упала запущенная КНДР ракета

Ракета КНДР рухнула за пределами исключительной экономической зоны Японии

Фото: KCNA/XinHua/Global Look Press
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Предположительно баллистическая ракета, запущенная КНДР, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщила береговая охрана страны в соцсетях. Ведомство призвало суда в регионе не приближаться к возможным обломкам и немедленно уведомлять власти.

Ранее ВС Республики Кореи сообщили, что КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря. Японское правительство допустило, что речь могла идти о баллистической боеголовке. Инцидент мог быть связан с серией испытаний, в рамках которых армия Пхеньян проверяет баллистические ракеты, реактивные снаряды и другие виды тактического вооружения.

Кроме того, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон предупредила Японию о возможности принятия «новых военных решений». Она раскритиковала испытательный пуск крылатой ракеты «Томагавк», проведенный японской стороной, и назвала эти действия агрессивными.

Также Ким Е Чжон сообщала, что КНДР не согласна с критикой заявления председателя июльского форума АСЕАН, в котором была затронута тема денуклеаризации страны. Она отметила, что эта идея утратила смысл как с концептуальной, так и с практической точки зрения.

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