Стало известно, сколько военнослужащих потеряли ВСУ за сутки Минобороны России: ВСУ потеряли около 1395 военнослужащих за сутки

Потери ВСУ за сутки в зоне проведения СВО составили около 1395 военнослужащих, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в мессенджере МАКС. Наибольшие потери противник понес на направлениях группировок войск «Центр» и «Восток».

По данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 220 военнослужащих, группировки «Запад» — свыше 215, «Южной» — до 225, «Центр» — более 350, «Восток» — свыше 345 и «Днепр» — до 40 человек.

Ранее в пресс-службе Минобороны России заявили, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили более 1,1 тыс. украинских беспилотников в зоне проведения спецоперации. По информации ведомства, также были сбиты 20 управляемых авиабомб.

До этого сообщалось, что операторы беспилотников 71-й гвардейской дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» за месяц уничтожили более 10 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в Харьковской области. Их ликвидация, по словам командира подразделения, проводится с минимальными затратами ресурсов.