Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Беру творог, кефир и яйцо — и за 20 минут жарю на сковороде нежные «Ушки» к чаю: они пышнее пончиков и без грамма дрожжей. Эти маленькие, хрустящие снаружи и воздушные внутри лепешки покоряют своей простотой и вкусом. Тесто на кефире и твороге поднимается мгновенно, без всякой химии, а обжарка в масле дает золотистую корочку и мягкую, пористую середину. «Ушки» идеальны с медом, вареньем или сметаной, а еще их просто обожают дети — они исчезают с тарелки быстрее, чем я их успеваю перевернуть. Быстрый, сытный и очень уютный десерт для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, стакан кефира, яйцо, 1,5 стакана муки, 0,5 стакана сахара, 0,5 ч. ложки соды, щепотка соли, масло для жарки. В миске смешайте творог, кефир, яйцо, сахар и соль. Добавьте соду и муку, замесите мягкое, слегка липкое тесто. Оставьте на 10 минут. Раскатайте в пласт толщиной 1 см, нарежьте на ромбики или кружочки. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом с каждой стороны до румяности.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже нажарила этих «Ушек» для своих внуков. Даже те, кто не любит творог, уплетали их с вареньем. Кстати, вместо сахара можно добавить ванильный сахар — аромат станет нежнее. Находка, а не рецепт!