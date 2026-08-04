Россиянин организовал в США «порнодом» и заработал полмиллиарда рублей SHOT: россиянина задержали в США за создание борделя в коттедже

В США задержан 21-летний россиянин, организовавший «порнодом» в коттедже, на котором заработал почти полмиллиарда рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. Ему предъявлены обвинения в торговле людьми, создании организованной преступной группы и отмывании денег. Максимальное наказание — до 27 лет лишения свободы.

По информации источника, мужчина родился в семье эмигрантов из России, его мать — воспитательница, отец — дальнобойщик. Он ушел в данный бизнес после неудачной спортивной карьеры — баскетболисту не хватало денег для перехода в более сильные лиги. Он основал агентство по продвижению моделей на OnlyFans, вербовал девушек через соцсети, привозил их в коттедж и сажал на жесткий график.

В «тикток-хаусе» для взрослых одновременно жили около 30 моделей, которые по восемь часов в день вели трансляции, получая лишь небольшую часть заработка. Некоторых принуждали к оказанию секс-услуг за деньги. Сам организатор получал до $260 тыс. (20,8 млн рублей) в месяц.

Бизнес рухнул после рейда во время вечеринки, на которой, предварительно, присутствовали американские блогеры и баскетболисты. При обысках силовики изъяли более 300 телефонов, ноутбуки, документы, контент-планы, десятки секс-игрушек и два люксовых автомобиля, включая McLaren.

Ранее уроженца Удмуртии и двух жителей Чайковского задержали за съемку детской порнографии. В отношении них возбудили уголовные дела.