Решетников рассказал, как вырос внутренний туризм с начала 2026 года Решетников: турпоток по России в 2026 году будет сравним с прошлогодним

В первой половине 2026 года внутренний туризм в России показал рост на 4,3% относительно того же периода 2025-го, однако по итогам года показатели, скорее всего, будут на уровне прошлогодних, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании по развитию отрасли. По его словам, статистика Росстата фиксирует увеличение поездок, но летнее падение бронирований заставляет относиться к прогнозам сдержанно, передает РИА Новости.

За первое полугодие, по данным Росстата, число турпоездок выросло на 4,3%. Однако мы пока осторожны в ожиданиях на фоне снижения бронирований в летнем сезоне. Понимаем, что по итогам года покажем результаты, сопоставимые с прошлогодними. Причины понятны, останавливаться на них не буду, — отметил Решетников.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России построят 12 круглогодичных курортов в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал». По его словам, масштабный проект реализуют в 10 регионах страны. Он предусматривает создание новых круглогодичных курортов для развития внутреннего туризма.