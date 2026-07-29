Годовая инфляция в России замедлилась по итогам июля Минэкономразвития зафиксировало годовую инфляцию в России на уровне 5,94%

Годовая инфляция в России по итогам недели с 21 по 27 июля замедлилась до 5,94%, о чем говорится в обзоре текущей ценовой ситуации, опубликованном на сайте Министерства экономического развития РФ. Недельный рост потребительских цен при этом составил всего 0,04%.

За неделю с 21 по 27 июля 2026 года динамика потребительских цен замедлилась до 0,04%. <...> Годовая инфляция 27 июля зафиксирована на уровне 5,94%, — отметили в министерстве.

Согласно данным ведомства, цены на продовольственные товары за этот период изменились на 0,17%. При этом плодоовощная продукция подешевела на 0,77%, а на остальные продукты питания цены выросли на 0,26%. В секторе непродовольственных товаров темпы подорожания снизились до 0,15%, а стоимость наблюдаемых услуг уменьшилась на 0,30%.

Как пишет «Интерфакс», аналитики связывают общее замедление инфляционных процессов со снижением темпов роста стоимости бензина до 0,56%. Кроме того, зафиксировано удешевление дизельного топлива на 0,06%, а также снижение цен на плодоовощную продукцию.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты страны Владислав Гриб предложил повысить минимальный размер оплаты труда до 50 тыс. рублей. Он обосновал эту инициативу необходимостью компенсировать текущую инфляцию и рост стоимости продуктов и услуг ЖКХ.