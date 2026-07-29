Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 20:50

Годовая инфляция в России замедлилась по итогам июля

Минэкономразвития зафиксировало годовую инфляцию в России на уровне 5,94%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Годовая инфляция в России по итогам недели с 21 по 27 июля замедлилась до 5,94%, о чем говорится в обзоре текущей ценовой ситуации, опубликованном на сайте Министерства экономического развития РФ. Недельный рост потребительских цен при этом составил всего 0,04%.

За неделю с 21 по 27 июля 2026 года динамика потребительских цен замедлилась до 0,04%. <...> Годовая инфляция 27 июля зафиксирована на уровне 5,94%, — отметили в министерстве.

Согласно данным ведомства, цены на продовольственные товары за этот период изменились на 0,17%. При этом плодоовощная продукция подешевела на 0,77%, а на остальные продукты питания цены выросли на 0,26%. В секторе непродовольственных товаров темпы подорожания снизились до 0,15%, а стоимость наблюдаемых услуг уменьшилась на 0,30%.

Как пишет «Интерфакс», аналитики связывают общее замедление инфляционных процессов со снижением темпов роста стоимости бензина до 0,56%. Кроме того, зафиксировано удешевление дизельного топлива на 0,06%, а также снижение цен на плодоовощную продукцию.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты страны Владислав Гриб предложил повысить минимальный размер оплаты труда до 50 тыс. рублей. Он обосновал эту инициативу необходимостью компенсировать текущую инфляцию и рост стоимости продуктов и услуг ЖКХ.

Экономика
Россия
инфляция
Минэкономразвития
финансы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госавтоинспекции развеяли популярный фейк для водителей
Генпрокурор США пообещал выяснить правду по делу экс-главного инфекциониста
Прибалтийская страна открыла «охоту» на посетителей черных сайтов
Солдат ВСУ заставили строить загородный дом вместо службы
Три лошади и три пони погибли при пожаре в конюшне Нижегородской области
Турецкая полиция задержала преследовавшего россиянку сталкера
Патриарх Кирилл изменил место служения митрополиту Илариону
США ответили на угрозы КСИР о блокировке судов в Ормузе
«Медвежья услуга»: в РФ оценили последствия антироссийских санкций для США
Одна из крупнейших компаний мира опубликовала отчеты с ошибками ИИ
Россиян предупредили об опасной особенности удаленки
Мать убитой на Кубани девушки-аниматора высказалась о приговоре обвиняемым
Инфантино продает ЧМ: УЕФА грозит бойкотом мундиаля — зреет конфликт с ФИФА
Над Россией сбили 150 дронов ВСУ за 12 часов
Годовая инфляция в России замедлилась по итогам июля
Соседи убитой модели из Ромашково сообщили о странном поведении ее сожителя
Иран получит первую партию китайских ЗРК
Украинский командир отправлял подчиненных строить ему дом вместо службы
Адвокат объяснил, что грозит потерпевшему за убийство напавшей собаки
Смертельно опасные пауки атаковали российский регион
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.