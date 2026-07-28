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28 июля 2026 в 04:25

Стало известно, какой МРОТ предложили установить в России

В Общественной палате предложили установить МРОТ не ниже 50 тыс. рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Минимальный размер оплаты труда в России должен быть не ниже 50 тыс. рублей, заявил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Он объяснил свою позицию текущей экономической ситуацией.

Я считаю, что МРОТ должен составлять не менее 50 тыс. рублей, исходя из инфляции, стоимости продуктовой корзины и услуг ЖКХ, — заявил Гриб.

По его словам, большинство российских компаний способны выплачивать сотрудникам такой минимальный доход, хотя для бюджетных организаций это может быть сложнее. Сейчас МРОТ в России составляет 27 093 рубля, а в следующем году, по прогнозам, показатель может увеличиться до 31 тыс. рублей.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил взять за основу расчета минимальной пенсии размер МРОТ. Законопроект был внесен на рассмотрение в понедельник, 13 июля.

До этого доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что Социальный фонд России (СФР) изменит порядок расчета ряда социальных выплат.

Общество
Россия
МРОТ
Владислав Гриб
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