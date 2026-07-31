Армении напомнили о преимуществах сотрудничества с ЕАЭС

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил о преимуществах, которые Армения получает от участия в ЕАЭС и торговли с Россией. По его словам, которые передает РИА Новости, с 2015 года армянский экспорт в страны Союза вырос более чем в 13 раз — с $240 млн (19 млрд рублей) до $3,2 млрд (254 млрд рублей).
Решетников подчеркнул, что выход из ЕАЭС может привести к снижению экспорта Армении и росту издержек. По его словам, ситуация с Южно-Кавказской железной дорогой также связана с российскими инвестициями в инфраструктуру, поэтому возможный пересмотр обязательств может стать основанием для требований компенсации.
Глава Минэкономразвития добавил, что евразийский интеграционный проект продолжит развиваться независимо от возможных решений Армении о внешнеполитическом курсе. Он подчеркнул, что участие стран в объединении определяется прежде всего экономическими интересами и практическими преимуществами.
Ранее глава РЖД Олег Белозеров заявил, что в компании с удивлением узнали из СМИ о возможном введении платы за использование железных дорог Армении. Он отметил, что РЖД рассчитывают на возврат инвестиций в случае изменения условий соглашения.