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31 июля 2026 в 09:26

Армении напомнили о преимуществах сотрудничества с ЕАЭС

Решетников напомнил о росте армянского экспорта после вступления в ЕАЭС

Ереван, Армения Ереван, Армения Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Министр экономического развития России Максим Решетников заявил о преимуществах, которые Армения получает от участия в ЕАЭС и торговли с Россией. По его словам, которые передает РИА Новости, с 2015 года армянский экспорт в страны Союза вырос более чем в 13 раз — с $240 млн (19 млрд рублей) до $3,2 млрд (254 млрд рублей).

Решетников подчеркнул, что выход из ЕАЭС может привести к снижению экспорта Армении и росту издержек. По его словам, ситуация с Южно-Кавказской железной дорогой также связана с российскими инвестициями в инфраструктуру, поэтому возможный пересмотр обязательств может стать основанием для требований компенсации.

Глава Минэкономразвития добавил, что евразийский интеграционный проект продолжит развиваться независимо от возможных решений Армении о внешнеполитическом курсе. Он подчеркнул, что участие стран в объединении определяется прежде всего экономическими интересами и практическими преимуществами.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров заявил, что в компании с удивлением узнали из СМИ о возможном введении платы за использование железных дорог Армении. Он отметил, что РЖД рассчитывают на возврат инвестиций в случае изменения условий соглашения.

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Минэкономразвития
Армения
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