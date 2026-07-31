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31 июля 2026 в 10:18

Телеведущая Бородина призвала выплачивать зарплату женщинам в декрете

Бородина заявила о необходимости платить зарплату неработающим мамам с детьми

Ксения Бородина Ксения Бородина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Ведение быта является тяжелейшим трудом, который должен официально оплачиваться государством, выразила мнение в разговоре с NEWS.ru телеведущая и блогер Ксения Бородина. На премьере фильма «За любовь» она заявила, что женщины, полностью посвящающие себя семье, заслуживают отдельного финансового вознаграждения.

Сложнее всего в жизни роль мамы, когда у тебя совсем маленький ребенок. Если ты домохозяйка — я считаю, я всегда это говорю, — таким женщинам нужно отдельно выделять зарплату, потому что это просто колоссальный труд, — подчеркнула Бородина.

Она добавила, что прекрасно понимает степень нагрузки на женщин в декрете. Ведь и сама телеведущая, по ее словам, ежедневно сталкивается с необходимостью совмещать рабочие графики, воспитывать двоих детей и поддерживать внутренние ресурсы от выгорания.

Я не знаю, как бы я с этим справлялась, если бы у меня не было помощников. Это очень тяжело — совмещать работу, детей <...>. Всегда хорошо выглядеть, при этом быть в ресурсе, — откровенно призналась Бородина.

Ранее телеведущая Роза Сябитова заявила, что обращение к матери жениха со словом «мама» прямо на свадьбе позволяет невесте мгновенно расположить к себе свекровь. Этот простой, но глубокий психологический прием способен преодолеть любые первоначальные барьеры между женщинами, поделилась сваха на премьере фильма «За любовь».

Также она выразила мнение, что привязанность мужчины к своей матери является показателем того, что из него получится заботливый муж. Популярный ярлык «сыночка-корзиночка» не должен пугать девушек, если в отношениях матери и сына нет болезненных крайностей, отметила Сябитова.

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