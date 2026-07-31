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31 июля 2026 в 11:28

Стало известно, кому поднимут пенсию с 1 августа

Пенсии по потере кормильца вырастут с 1 августа у некоторых россиян

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Страховые пенсии по потере кормильца в России могут вырасти с 1 августа при наличии ранее не учтенных страховых взносов работодателя на лицевом счете умершего кормильца, сообщили в пресс-службе Социального фонда. Там уточнили, что размер выплаты зависит от заработка гражданина, в связи с потерей которого была назначена пенсия.

Страховые пенсии по потере кормильца также увеличатся, если на лицевой счет кормильца поступили ранее неучтенные страховые взносы от работодателя, — говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 августа также пройдет беззаявительный перерасчет страховых пенсий по старости и инвалидности для пенсионеров, которые работали в прошлом году. Повышенные выплаты будут перечислены в обычном порядке.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал о перерасчете пенсий для работающих пенсионеров, получателей накопительных пенсий и россиян, достигших 80-летнего возраста. Эксперт отметил, что выплаты будут увеличены автоматически, без необходимости подачи заявлений.

Россия
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