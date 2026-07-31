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31 июля 2026 в 12:34

Почти 90% российских компаний планируют сократить расходы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Свыше 86% российских компаний намерены сократить расходы для увеличения эффективности работы, сообщается в мониторинге РСПП «Состояние российской экономики и деятельность компаний». Этот вариант лидирует с большим отрывом от всех остальных рычагов воздействия на экономику.

Подавляющее большинство компаний — 86,3% остановились на ответе — «собираемся сократить расходы». Эта мера традиционно находится в начале списка всех возможных мер с большим отрывом от всех остальных, но по итогам первого квартала респонденты отмечали ее реже — в 65,4% случаев, — говорится в исследовании.

Порядка 83% компаний намерены добиться снижения расходов путем уменьшения затрат на административные и общехозяйственные нужды. 46,3% предприятий планируют сократить траты на персонал — по сравнению с I кварталом этого года доля этого ответа выросла почти в два раза.

Чуть более четверти опрошенных сообщили, что готовятся реализовать проекты по внедрению цифровых технологий. Почти 20% компаний намерены в будущем увеличить объемы инвестиционных программ.

Ранее исполнительный директор «Альфа-Деньги» Георгий Хохлов посоветовал не брать кредит в микрофинансовой организации, если это вынудит отказаться от базовых потребностей. По его словам, дополнительная финансовая нагрузка может лишь усугубить проблемы.

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