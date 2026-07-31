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31 июля 2026 в 13:20

Европейские политики начали «прятаться» от Трампа из-за Ирана

Politico: лидеры Европы пытаются скрыться от внимания Трампа из-за Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Европа устала от конфликта с Ираном, а лидеры стран делают все возможное, чтобы оставаться незамеченными американским лидером Дональдом Трампом, пишет газета Politico. Так они надеются избежать новых требований США вмешаться в ситуацию, пишут авторы материала.

Издание приводит слова бывшего сотрудника министерства иностранных дел Финляндии Йоэля Линнанмяки по словам которого, главное чувство, которое сейчас царит в Европе — это усталость. По его мнению, «всякий раз, когда прекращаются боевые действия, за этим неизбежно следует виток эскалации».

Ранее Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном при условии, что Тегеран согласится на прекращение огня. По словам источника, именно остановка военных действий являлась отправной точкой для любых обсуждений.

До этого Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов сообщило, что США ввели санкции против российской компании и четырех других юридических лиц, предположительно связанных с иранской авиакомпанией Mahan Air. Рестрикции затронули московскую транспортную фирму Air Cargo Pro, а также четыре компании из Китая, Ирана и Индии.

Европа
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Иран
конфликт
politico
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