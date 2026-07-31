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31 июля 2026 в 14:02

«Чистое свинство»: что говорят в РФ о недопуске хоккеистов на ЧМ-2027

Сборная России по хоккею Сборная России по хоккею Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила сборную России к участию в чемпионате мира 2027 года. Решение принято вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). Как на эту новость отреагировали в России — в материале NEWS.ru.

Какие турниры пропустят российские хоккеисты в 2027 году

30 июля Совет IIHF повторно рассмотрел запрос Федерации хоккея России (ФХР) о допуске российских сборных до международных турниров и отказал. Причина — якобы опасения в области безопасности, защищенности и спортивной целостности. Возвращение хоккейных национальных команд России на международную арену откладывается как минимум на год. Ограничения коснулись мужского и юниорского чемпионатов мира, турниров среди юношей до 18 лет, а также женского первенства среди девушек до 18 лет. ФХР обжалует решение IIHF в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«ФХР не принимает и не понимает недальновидную позицию IIHF, которая игнорирует рекомендации Международного олимпийского комитета и не соответствует идее спорта, призванного объединять людей по всему миру», — говорится в заявлении организации.

В то же время вопрос о допуске женской сборной России к участию в чемпионате мира 2027 года будет повторно рассмотрен Советом IIHF в ноябре.

Как в России отреагировали на продление отстранения хоккеистов

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов

— Печальная новость. Ожидали другого. Какая-то игра в наперстки и кошки-мышки. Издевательское решение международной федерации. Печально, я расстроен.

Игрок женской сборной России по хоккею Ангелина Гончаренко Игрок женской сборной России по хоккею Ангелина Гончаренко Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, глава Федерации лыжного спорта РФ Дмитрий Свищев

— Грустно слышать такие решения. Кому вообще нужны чемпионаты мира без России? Ни интриги, ни эмоций. Хоккей без России — фигня какая-то. Обидно, что русофобское лобби в спорте до сих пор побеждает. Думаю, немалую роль сыграли скандинавские страны. Канадцы и американцы исторически любят играть с Россией. К сожалению, европейское хоккейное полусообщество в этой ситуации одержало победу.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова

— Перспективы зимних видов спорта не очень благоприятные. Мы видим, что только одна федерация допустила (Международный союз конькобежцев (ISU). ― NEWS.ru). Причина в том, что во всех этих зимних федерациях очень серьезное европейское лобби. В советы входят европейцы, и европейские страны в целом развивают этот спорт. Африки там почти нет. Азия представлена каким-то составом, Южной Америки там нет.

То есть нас допустили туда, где все-таки представительство стран более широкое. Не только европейцы, которые всех подготавливают и уговаривают, и Украина с ними в коалиции. Поэтому преодолеть это европейское лобби очень сложно. Мы видим, что, кроме ISU, все остальные федерации месяц от месяца отстраняют и продлевают отстранение.

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Плюс у них у всех есть одна отговорка: «Олимпиада-то в 2030 году. Что вы от нас хотите? Отборы еще не начались». Они думают именно так, мол, ничего не нарушаем. Если даже сейчас пойти в CAS, они скажут: «А где нарушения? Мы ничего не нарушаем. На Олимпиаду в 2030 году добро пожаловать».

Бывший главный тренер национальной команды Владимир Плющев

— Дурость зашкаливает по всем позициям. Они уже не раз стреляли себе в ногу только ради того, чтобы сказать, что уши у них чище. Ничего другого не будет.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов

— Я удивлен тому, что это решение было принято до выборов нового президента [IIHF]. Моe мнение однозначное — это безграмотное и неправильное решение. Во многих видах нас уже возвращают, хоккей не должен быть исключением.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников

— Ничего удивительного в этом решении нет. Все ожидаемо. Просто негодяи. Что тут еще можно сказать и сделать? Все эти чехи, шведы, финны… Вся эта компашка негодяев. Зависти там накопилось столько, что мама не горюй! Сборная России же всегда их «чесала» и обыгрывала. Без сборной России им стало легче играть и выигрывать. Это настоящий европейский сговор против нашей страны. Хотят показать, какие они принципиальные, а в итоге всех сметают под одну гребенку. Чистое свинство! Весь этот Совет ИИХФ — сборище использованных резинок. Давайте скажем так, помягче. Хотя у меня для их описания есть более подходящие мужские слова и формулировки.

Матч Россия — Финляндия Матч Россия — Финляндия Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Мне международный хоккей после такого даже смотреть не хочется, он опустился ниже плинтуса! Жалко наших ребят и девушек, которых по выдуманным причинам не допускают до соревнований, в то время как другие виды спорта, например волейбол, уже допускают. У меня все это вызывает возмущение — настоящий дебилизм!

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов

— Стреляют себе в ногу этим решением. Уже без слез не взглянешь на некоторых полуфиналистов чемпионата мира. Ну если им неинтересно проводить серьезные турниры с сильнейшими сборными — это их проблемы. Чемпионат мира по хоккею деградировал без России, а не мы без него. На уровень нашего хоккея это никак не повлияет.

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