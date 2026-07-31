Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 15:02

Мурашко назвал три главных фактора риска развития рака и болезней сердца

Мурашко: табак, алкоголь и лишний вес повышают риск онкологии и болезней сердца

Михаил Мурашко Михаил Мурашко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Среди факторов риска развития рака и болезней сердца можно выделить три основных, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, к ним относятся табакокурение, злоупотребление алкоголем и избыточная масса тела.

Человек в первую очередь сам должен заботиться о своем здоровье, проходить своевременные осмотры, исключить табак, практически исключить алкоголь. Это влияет на развитие онкологических заболеваний, заболеваний сердца, — напомнил глава Минздрава.

Он добавил, что программа ОМС регулярно расширяется. Все новые исследования, скрининги и осмотры становятся доступными для россиян, подчеркнул Мурашко.

Ранее нарколог Руслан Исаев заявил, что регулярный отек лица является первым признаком алкоголизма. Он отметил, что на ранних этапах алкоголизма внешние изменения могут быть минимальными или отсутствовать.

До этого врач-психотерапевт кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала, что при первых признаках алкоголизма у близких важно поговорить с ними. Она отметила, что беседа должна проходить без осуждения.

Здоровье
Минздрав РФ
Михаил Мурашко
болезни сердца
онкология
курение
алкоголь
лишний вес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист Айвар объяснила хитрый ход Лерчек со сменой адвоката
Мирный житель пострадал в ходе массированных атак ВСУ по Белгородчине
Мать и ее сожитель осуждены пожизненно за убийство девочки
Вандалы под покровом ночи разрисовали мурал с изображением военных
Гособвинение назвало срок для Лерчек по делу о продаже марафонов
В зоне СВО начали применять дроны с уникальными опциями
Мэр Москвы рассказал о строительстве путепровода на Ярославском направлении
Россиянам рассказали о схеме обмана со звонками от имени сотрудников судов
Военэксперт назвал причину издевательств над солдатами в рядах ВСУ
«Не сидим в окопе»: Медведев указал, как России нужно поступить с санкциями
Медведев связал санкции Запада против бизнеса с попыткой победить Россию
Медведев объяснил, почему России не страшны «дикие» санкции
Мурашко назвал три главных фактора риска развития рака и болезней сердца
Крупное ДТП с автобусом унесло жизни десятков людей
В Канаде выяснили, на кого работал «крот» в штаб-квартире НАТО
Питон Вома родила детенышей в Московском зоопарке
Экономист предположил, сколько продлится топливный кризис в Европе
Московские ветврачи спасли проглотившую 10 резинок кошку
Врачи раскрыли состояние женщины, которой медведь откусил половину руки
Жителям Петербурга пообещали дожди в начале августа
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.