Мурашко назвал три главных фактора риска развития рака и болезней сердца Мурашко: табак, алкоголь и лишний вес повышают риск онкологии и болезней сердца

Среди факторов риска развития рака и болезней сердца можно выделить три основных, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, к ним относятся табакокурение, злоупотребление алкоголем и избыточная масса тела.

Человек в первую очередь сам должен заботиться о своем здоровье, проходить своевременные осмотры, исключить табак, практически исключить алкоголь. Это влияет на развитие онкологических заболеваний, заболеваний сердца, — напомнил глава Минздрава.

Он добавил, что программа ОМС регулярно расширяется. Все новые исследования, скрининги и осмотры становятся доступными для россиян, подчеркнул Мурашко.

Ранее нарколог Руслан Исаев заявил, что регулярный отек лица является первым признаком алкоголизма. Он отметил, что на ранних этапах алкоголизма внешние изменения могут быть минимальными или отсутствовать.

До этого врач-психотерапевт кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала, что при первых признаках алкоголизма у близких важно поговорить с ними. Она отметила, что беседа должна проходить без осуждения.