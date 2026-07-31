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31 июля 2026 в 15:43

ЦБ зафиксировал рост максимальных ставок по вкладам в июле

Средняя максимальная ставка по вкладам в банках России выросла до 12,85%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях в 10 крупнейших банках РФ в третьей декаде июля увеличилась до 12,85% годовых, сообщила пресс-служба Банка России. Центробанк представил результаты проведенного в июле мониторинга максимальных процентных ставок по рублевым вкладам в десяти кредитных организациях, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц.

Согласно данным регулятора, в третьей декаде июля средняя максимальная ставка составила 12,85% годовых. Для сравнения, во второй декаде месяца показатель находился на уровне 12,83%, а в первой декаде — 12,79%. Таким образом, за июль максимальные ставки по рублевым вкладам в крупнейших банках постепенно увеличивались.

Ранее сообщалось, что объем денежной базы в России в узком определении увеличился на 14 млрд рублей за период с 17 по 24 июля. По данным регулятора, показатель достиг 21 999,8 млрд рублей. В состав денежной базы в узком определении входят выпущенные Банком России в обращение наличные деньги, включая остатки средств в кассах кредитных организаций.

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