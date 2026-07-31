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31 июля 2026 в 16:42

Водитель снес людей на российской трассе и скрылся

Машина сбила людей на трассе в Татарстане

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На трассе М-7 в Авиастроительном районе Казани легковой автомобиль сбил двух пешеходов, после чего водитель покинул место происшествия, сообщает региональное ГАИ в Telegram-канале. ДТП произошло на участке дороги от развязки магистрали в сторону поселка Кадышево, в районе дома 1Б по улице Ольховой.

Ранее водитель из Лисьего Носа получила условный срок и должна была выплатить 100 тыс. рублей за смертельный наезд на велосипедиста. Инцидент произошел 27 мая 2024 года. Тогда женщина за рулем Lexus NX 200t выехала на тротуар и сбила велосипедиста. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. 17 июня он скончался от полученных травм.

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