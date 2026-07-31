На Каме застряли две баржи с гравием Две баржи с гравием сели на мель на Каме в Татарстане

Две баржи с гравием сели на мель на реке Каме в Агрызском районе Татарстана, пострадавших и повреждений судов нет, сообщили в ГУ МЧС России по республике. Транспортировку осуществляло судно-толкач ОТ-2453, для снятия с мели прибыл дополнительный буксир от собственника, передает ТАСС.

От диспетчера ФБУ «Администрация „Камводпуть“» поступило сообщение о посадке двух барж на мель на 1 707-м км судового хода реки Камы в Агрызском районе. Произошла посадка на мель двух барж, загруженных гравием и следующих по маршруту с. Елово (Пермский край) — г. Нижний Новгород, — говорится в сообщении.

Ранее в генеральном управлении береговой охраны Турции сообщили, что сухогруз PILATUS MARINE, направлявшийся в Россию, сел на мель в проливе Дарданеллы. Ведомство уточнило, что движение через этот морской коридор временно перекрывалось в обе стороны.

Кроме того, глава муниципалитета Хвалер Мона Вогер сообщила, что в Норвегии на танкере с серной кислотой произошел взрыв, после которого начался пожар. Начальник оперативного отдела полиции Ронни Самуэльсен уточнил, что судно Bergstraum, принадлежащее компании Utkilen, село на мель. Танкер сертифицирован для перевозки нефти и химических веществ.