Гособвинение назвало срок для Лерчек по делу о продаже марафонов Гособвинение попросило дать Лерчек шесть лет условно по делу о валюте

Гособвинение попросило Гагаринский районный суд Москвы приговорить блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, к шести годам лишения свободы условно, сообщил ТАСС один из участников процесса. Чекалина проходит обвиняемой по делу о незаконных валютных операциях, связанных с продажей фитнес-марафонов. Блогер вину не признает.

В прениях сторон государственные обвинители попросили суд признать подсудимую Чекалину виновной по предъявленному обвинению и, принимая во внимание ее роль в совершении преступных действий, данные о ее личности, назначить наказание в виде шести лет лишения свободы <…>. Вместе с тем прокуратура попросила суд считать назначенное в виде лишения свободы наказание условным, с испытательным сроком в течение пяти лет, — уточнил собеседник агентства.

Кроме того, Гособвинение попросило суд назначить Чекалиной штраф в размере более 1,2 млрд рублей. Также запрашивается ограничение для Лерчек на занятия деятельностью, связанной с продвижением брендов в интернете.

Заседания по ходатайству защиты проходят в закрытом режиме. После прений сторон суд выслушает последнее слово Чекалиной и удалится в совещательную комнату для вынесения приговора, который планируется огласить во второй половине дня.

Ранее сообщалось, что Лерчек после курса химиотерапии планировала выехать в Белград для восстановления после болезни. В столице Сербии к Чекалиной должен был приехать врач из Германии, который должен был провести необходимую медицинскую процедуру.