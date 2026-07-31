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31 июля 2026 в 15:46

В Госдуме предложили создать единый ресурс поддержки народного ВПК

«Единая Россия» предложила создать единый ресурс для поддержки народного ВПК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Член высшего совета «Единой России» Владислав Головин выступил за создание федеральной системы поддержки малых предприятий и производственных мастерских, выпускающих критически важную продукцию для военных нужд. По его словам, которые передает сайт политической партии, речь идет о введении устойчивой системы, где каждый цех работает во благо интересов страны.

Речь идет не просто о помощи отдельным мастерским, а о создании устойчивой и понятной системы, где каждый небольшой цех становится частью общего дела. Это вклад в безопасность страны и в нашу общую победу сейчас и в будущем, — отметил Головин.

Парламентарий также отметил, что малые производства способны стать точками появления уникальных разработок, которые в дальнейшем укрепят безопасность страны. Головин выступил за организацию площадки для встречи лидеров производств и представителей власти, где будут выработаны конкретные решения.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант запаса Виктор Соболев заявил, что предпосылок к завершению специальной военной операции в 2026 году нет. По его словам, государству необходимо достичь поставленных целей.

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