В Госдуме предложили создать единый ресурс поддержки народного ВПК

Член высшего совета «Единой России» Владислав Головин выступил за создание федеральной системы поддержки малых предприятий и производственных мастерских, выпускающих критически важную продукцию для военных нужд. По его словам, которые передает сайт политической партии, речь идет о введении устойчивой системы, где каждый цех работает во благо интересов страны.

Речь идет не просто о помощи отдельным мастерским, а о создании устойчивой и понятной системы, где каждый небольшой цех становится частью общего дела. Это вклад в безопасность страны и в нашу общую победу сейчас и в будущем, — отметил Головин.

Парламентарий также отметил, что малые производства способны стать точками появления уникальных разработок, которые в дальнейшем укрепят безопасность страны. Головин выступил за организацию площадки для встречи лидеров производств и представителей власти, где будут выработаны конкретные решения.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант запаса Виктор Соболев заявил, что предпосылок к завершению специальной военной операции в 2026 году нет. По его словам, государству необходимо достичь поставленных целей.