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31 июля 2026 в 16:17

«Круто разбирается»: Пересильд рассказала, какой главный совет ей дал отец

Анна Пересильд рассказала, что отец рекомендует ей показывать героинь живыми

Анна Пересильд Анна Пересильд Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В интервью NEWS.ru Анна Пересильд рассказала, что всегда советуется с отцом-режиссером Алексеем Учителем и матерью-актрисой Юлией Пересильд при выборе ролей в кино. Сейчас Анна снимается в фильме «Садко». По словам артистки, родители порекомендовали ей показать Любаву не сказочной героиней, а живой и настоящей, понятной для зрителя.

Я советуюсь с родителями [во время работы над проектом]. Я очень счастлива, что нахожусь рядом с людьми, которые круто разбираются в кино. У меня есть возможность советоваться с ними без лимита, — призналась Анна.

Пересильд отметила, что сказки пользуются популярностью в России, но многие из них похожи друг на друга. Более того, она предположила, что зритель может устать от сказочного контента. По мнению артистки, в скором времени на смену этому жанру придет фантастика.

Мне часто предлагают сняться в сказках, и выбирать очень тяжело. Зритель может устать от этого жанра. В любом случае, сказки несут в себе добро, а его сегодня очень не хватает, — высказалась актриса.

Ранее Филипп Киркоров поддержал Анну Пересильд, которую обвинили в поступлении в Московскую школу кино по блату. По мнению певца, актрисе стоит реагировать на хейт с юмором. Именно так поступают его дети.

В свою очередь, мать юной актрисы Юлия Пересильд призналась, что ее саму, как актрису, всегда привлекали военные фильмы. Она считает, что сюжеты таких лент требуют максимальной отдачи от артистов.

Культура
Юлия Пересильд
Алексей Учитель
Анна Пересильд
Наталия Петренко
Н. Петренко
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