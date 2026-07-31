«Круто разбирается»: Пересильд рассказала, какой главный совет ей дал отец

В интервью NEWS.ru Анна Пересильд рассказала, что всегда советуется с отцом-режиссером Алексеем Учителем и матерью-актрисой Юлией Пересильд при выборе ролей в кино. Сейчас Анна снимается в фильме «Садко». По словам артистки, родители порекомендовали ей показать Любаву не сказочной героиней, а живой и настоящей, понятной для зрителя.

Я советуюсь с родителями [во время работы над проектом]. Я очень счастлива, что нахожусь рядом с людьми, которые круто разбираются в кино. У меня есть возможность советоваться с ними без лимита, — призналась Анна.

Пересильд отметила, что сказки пользуются популярностью в России, но многие из них похожи друг на друга. Более того, она предположила, что зритель может устать от сказочного контента. По мнению артистки, в скором времени на смену этому жанру придет фантастика.

Мне часто предлагают сняться в сказках, и выбирать очень тяжело. Зритель может устать от этого жанра. В любом случае, сказки несут в себе добро, а его сегодня очень не хватает, — высказалась актриса.

Ранее Филипп Киркоров поддержал Анну Пересильд, которую обвинили в поступлении в Московскую школу кино по блату. По мнению певца, актрисе стоит реагировать на хейт с юмором. Именно так поступают его дети.

В свою очередь, мать юной актрисы Юлия Пересильд призналась, что ее саму, как актрису, всегда привлекали военные фильмы. Она считает, что сюжеты таких лент требуют максимальной отдачи от артистов.