Десятки тысяч мигрантов из Марокко прорвались в анклав Испании: фото

Мигранты из Марокко прорвались в испанские анклавы Мелилья и Сеута на севере Африки. Они начали проникать в города 30 июля, причем основной удар на себя приняла Сеута: в течение полутора суток в населенном пункте оказалось порядка 60 тыс. нелегалов.

По данным испанских СМИ, люди добирались до Сеуты разными способами: кто-то приплыл к ее побережью, другие шли пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Газета El Pais со ссылкой на источники в полиции сообщила, что в результате этих попыток как минимум 41 мигрант погиб.

На фоне кризиса власти Испании решили задействовать военных, чтобы обеспечить безопасность в Сеуте. Премьер королевства Педро Санчес назвал случившееся нарушением испанской территориальной целостности. По версии МВД страны, главной причиной миграции стали преступные сети, которые занимаются торговлей людьми. Тем не менее власти Испании и Марокко уже договорились вернуть на родину всех нелегалов, проникших в Сеуту, «как можно скорее».

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