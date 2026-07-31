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31 июля 2026 в 17:08

Десятки тысяч мигрантов из Марокко прорвались в анклав Испании: фото

Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Мигранты из Марокко прорвались в испанские анклавы Мелилья и Сеута на севере Африки. Они начали проникать в города 30 июля, причем основной удар на себя приняла Сеута: в течение полутора суток в населенном пункте оказалось порядка 60 тыс. нелегалов.

По данным испанских СМИ, люди добирались до Сеуты разными способами: кто-то приплыл к ее побережью, другие шли пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Газета El Pais со ссылкой на источники в полиции сообщила, что в результате этих попыток как минимум 41 мигрант погиб.

На фоне кризиса власти Испании решили задействовать военных, чтобы обеспечить безопасность в Сеуте. Премьер королевства Педро Санчес назвал случившееся нарушением испанской территориальной целостности. По версии МВД страны, главной причиной миграции стали преступные сети, которые занимаются торговлей людьми. Тем не менее власти Испании и Марокко уже договорились вернуть на родину всех нелегалов, проникших в Сеуту, «как можно скорее».

Что происходит в Сеуте прямо сейчас — в галерее NEWS.ru.

Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press
мигранты
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Европа
Испания
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