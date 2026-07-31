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31 июля 2026 в 14:26

Власти Испании увидели в мигрантах угрозу для целостности страны

Премьер Испании Санчес: прорыв мигрантов в Сеуту подрывает целостность страны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Массовый прорыв мигрантов через границу с Марокко в испанский город Сеуту нарушает территориальную целостность страны, заявил премьер-министр государства Педро Санчес на пресс-конференции. С его слов, это событие можно расценивать как нападение. Выступление премьера опубликовали на YouTube-канале правительства.

Произошедшее вчера следует расценивать как нападение и нарушение территориальной целостности Испании. Сеута — испанский город, и случившееся заслуживает самого решительного осуждения с нашей стороны, — заявил глава правительства.

Через границу в город попали тысячи марокканцев. В Сеуту направили дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Санчес провел совещание с представителями сил государственной безопасности, вооруженных сил, МВД Испании и правительства автономного города в отношении ситуации с границей.

Ранее Испания и Марокко договорились ускорить депортацию мигрантов, которые незаконно проникли в испанский анклав Сеута. Министры внутренних дел государств находится на постоянном контроле.

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Педро Санчес
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