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31 июля 2026 в 15:10

Россиянам рассказали о схеме обмана со звонками от имени сотрудников судов

Верховный суд Бурятии: аферисты звонят от лица сотрудников органов правосудия

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Некоторые мошенники звонят людям от лица сотрудников органов правосудия, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на Верховный суд Бурятии. В ходе телефонного разговора аферисты называют полные данные жертвы, информируют их о дате и времени якобы судебного заседания, о заявленных требованиях и номере дела. После этого просят перейти по присланной ссылке или продиктовать код подтверждения.

По такой же схеме — через ссылку или код — мошенники могут потребовать якобы оплаты штрафов, ссылаясь на «судебные решения». Однако в ведомстве напомнили, что сотрудники суда никогда не запрашивают коды, пароли и не подтверждают личность через СМС. Исполнением решений о взыскании штрафов занимается только служба судебных приставов.

При возникновении сомнений гражданам посоветовали звонить по номерам, указанным на официальном сайте суда в разделе «Справочная информация». Также проверить статус дела можно в разделе «Судебное делопроизводство» на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что мошенники создали фейковый Telegram-бот от имени киберполиции России, в котором предлагают оформить платную подписку от киберугроз. Для убедительности используется официальная символика ведомства.

Общество
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