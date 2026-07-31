Адвокат раскрыл нюансы с возмещением ущерба Долиной с осужденных аферистов Жорин: осужденные по делу Долиной возместят ей ущерб даже при уходе на СВО

Осужденные по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной обязаны возместить ей ущерб даже в случае ухода на СВО, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Однако, по его словам, на этом фоне процесс взыскания может быть затруднен.

Если суд установит, что все осужденные [по делу Долиной] совместно причинили ущерб, наиболее вероятна их солидарная ответственность. Это означает, что певица вправе требовать всю присужденную сумму как со всех ответчиков одновременно, так и с любого из них в отдельности. В том числе с осужденной женщины. Однако выплата одним ответчиком всей суммы не освобождает остальных. Поэтому сама сумма требований из-за ухода даже всех осужденных мужчин на СВО автоматически не уменьшится. Они продолжат оставаться должниками, но фактическое взыскание с них может быть отложено или существенно осложнено, — пояснил Жорин.

По его словам, теоретически основная нагрузка по исполнению действительно может временно перейти на осужденную женщину, если с нее будет возможно взыскать средства. Однако, добавил адвокат, это не означает, что вся ответственность за ущерб окончательно ложится только на нее с юридической точки зрения.

Ранее один из осужденных по делу о мошенничестве с квартирой Долиной отправился в зону СВО, подписав контракт с Минобороны. 31 июля Лефортовский суд Москвы рассматривал иск певицы к аферистам на 176 млн рублей. Выяснилось, что Дмитрий Леонтьев был исключен из числа ответчиков.