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31 июля 2026 в 14:22

В России предложили новое правило для поступления в вузы

Профессор Белый предложил ввести квоты на поступление в вузы для олимпиадников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Для поступающих в вузы по результатам олимпиад необходимо ввести квоты, поскольку ситуация, когда они занимают все бюджетные места, является недопустимой, заявил руководитель Центра развития высшего и среднего профессионального образования профессор Евгений Белый в беседе с ИС «Вести». Он также отметил, что чрезмерная легкость ЕГЭ в текущем году привела к избытку стобалльников и осложнила конкурсный отбор в университетах.

Мое мнение, что необходимо квотирование мест для олимпиадников. Нельзя, чтобы олимпиадники занимали все бюджетные места. <...> Необходимо ввести, я считаю, квоты для тех категорий лиц, которые поступают по результатам олимпиад, — сказал он.

Ранее в Минобрнауки России сообщили, что в рамках приемной кампании 2026 года документы на поступление в вузы подали более 1,1 млн абитуриентов. Традиционно высокий спрос наблюдается на специальности в сфере информатики и вычислительной техники.

Кроме того, заместитель министра образования и науки Константин Могилевский заявил, что полное внедрение новой образовательной модели в российских университетах будет завершено не позже 2030 года. В настоящее время в эксперименте участвуют 17 высших учебных заведений, однако позднее к ним поэтапно присоединятся все остальные.

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