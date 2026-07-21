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21 июля 2026 в 02:48

Минобрнауки раскрыло число поступающих в университеты России

Минобрнауки: более 1,1 млн абитуриентов подали документы в вузы России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Более 1,1 млн абитуриентов подали документы на поступление в российские университеты в рамках приемной кампании 2026 года, сообщили ТАСС в Минобрнауки России. Наибольшей популярностью у поступающих традиционно пользуются направления, связанные с информатикой и вычислительной техникой.

Также в топ попали педагогическое образование, медицина, инженерные специальности и технические науки. Приемная кампания в вузах продолжается.

Ранее сообщалось, что по итогам дополнительных дней пересдачи ЕГЭ количество работ, написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам, достигло 10 090. Пресс-служба Минпросвещения со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова проинформировала, что больше всего новых стобалльных результатов зафиксировано по информатике (82), литературе (65), русскому языку (58) и профильной математике (53).

До этого старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин рассказал, что российское образование стало направлено на развитие критического мышления. Он отметил, что раньше этот навык был характерен для системы высшего образования, однако теперь внедряется и в школы.

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