Кравцов заявил о рекордных стобалльных работах ЕГЭ

По итогам дополнительных дней пересдачи ЕГЭ количество работ, написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам, достигло 10 090, сообщает пресс-служба Минпросвещения. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, больше всего новых стобалльных результатов зафиксировано по информатике (82), литературе (65), русскому языку (58) и профильной математике (53). Также за последние шесть лет более чем на 5% выросло число выпускников, набравших 180 и более баллов по трем предметам, а количество не преодолевших минимальный порог сократилось на 4%.

25 лет назад единый государственный экзамен был смелым экспериментом, а сегодня стал одним из индикаторов состояния системы образования. Его результаты подтверждают, что уровень подготовки школьников растет. С итогами пересдач число работ, написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам, составило 10 090, — отметил Кравцов.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что с ЕГЭ в 2026 году без права пересдачи в течение года удалили почти 920 человек. По его словам, школьники вместо учебы осваивают все более изощренные способы обмана системы.