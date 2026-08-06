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06 августа 2026 в 08:45

Взбиваю кабачки с кефиром — и на сковородку: на завтрак подаю лепешку вкуснее пиццы и без дрожжей

Фото: D-NEWS.ru
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Беру кабачки, кефир и яйцо — взбиваю и выливаю на сковороду: через 10 минут лепешка готова, и по вкусу она обгоняет пиццу. Это блюдо — идеальный вариант, когда хочется сытного, но без возни с духовкой. Тесто получается жидким, как на оладьи, но при жарке превращается в пышную, румяную лепешку с хрустящей корочкой и нежной, воздушной серединой. Внутри она напоминает суфле, а сыр и зелень делают ее ароматной и сочной. Лепешка хороша и горячей, и холодной, а готовится так быстро, что вы успеете накрыть на стол быстрее, чем заварится чай.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка, 2 яйца, 1 стакан кефира, 1 стакан муки, 50 г твердого сыра (по желанию), соль, перец, зелень (укроп или петрушка), масло для жарки. Кабачки натрите на крупной терке, слегка отожмите сок. Смешайте с кефиром, яйцами, мукой, солью, перцем и рубленой зеленью. Тесто должно быть как густая сметана. Разогрейте сковороду с маслом, вылейте тесто, разровняйте. Жарьте под крышкой на среднем огне 5–7 минут, затем переверните и жарьте еще 3–4 минуты до румяности. Посыпьте тертым сыром перед подачей.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту лепешку для своих детей. Даже те, кто не любит кабачки, уплетали ее с аппетитом. Кстати, вместо сыра можно добавить грибы или ветчину — получится новый вкус. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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